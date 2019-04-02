Son dakika: İyi Partili Ümit Özdağ görevinden istifa etti 02.04.2019 15:17

Son dakika haberine göre İYİ Parti milletvekili Ümit Özdağ seçimlerin kendileri açsından olumsuz sonuçlandığı gerekçesiyle istifa etti. Özdağ İyi Parti genel başkan yardımcılığı görevinden istifa etti.