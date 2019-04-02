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Son dakika: İyi Partili Ümit Özdağ görevinden istifa etti

02.04.2019 15:17

Son dakika haberine göre İYİ Parti milletvekili Ümit Özdağ seçimlerin kendileri açsından olumsuz sonuçlandığı gerekçesiyle istifa etti. Özdağ İyi Parti genel başkan yardımcılığı görevinden istifa etti.


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