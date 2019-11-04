Haberler Web TV Son dakika: İşte ıspanak zehirlenmesine neden olan yabancı otlar

Son dakika: İşte ıspanak zehirlenmesine neden olan yabancı otlar

04.11.2019 14:00

Son dakika haberi: İstanbul'da ıspanak demetleri arasına karışarak zehirlenmeye neden olan yabancı otların fotoğrafı da ortaya çıktı.


İlk olarak Esenyurt'ta ortaya çıkan ve 44 kişinin zehirlenmesine neden olan otlar tartışma konusu oldu. Tarım ve Orman Bakanlığı ekiplerinin yaptıkları incelemede, ıspanak demetleri arasına karışan yabancı otların zehirlenmeye neden olduğu belirlendi. Laboratuvarlarda yapılan testlerde zehirlenmeye neden olan yabancı otların fotoğrafı da ortaya çıktı.

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