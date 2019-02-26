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Son dakika: İstanbul'un göbeğinde korkutan olay

26.02.2019 09:28

Beşiktaş'ta toprağın yumuşaması nedeniyle yol çöktü. Büyük korku yaşayan mahallelinin araçları askıda kaldı. Olay, saat 02.30 sularında Beşiktaş Dikilitaş Mahallesi Bestekar sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, toprağın yumuşaması nedeniyle yol evin bahçesine çöktü. Çökme nedeniyle büyük korkuyla uyanan vatandaşlar, durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri sokağı araç ve yaya trafiğine kapattı.


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