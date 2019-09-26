Haberler Web TV Son dakika: İstanbul'de deprem sonrası telefon hatları kesildi

Son dakika: İstanbul'de deprem sonrası telefon hatları kesildi

26.09.2019 14:33

Son dakika haberine göre İstanbul'da yaşanan deprem sonrası üç büyük GSM operatörünün hatları da yoğunluk nedeniyle kilitlendi. Vatandaşlar yakınlarını ararken zorluk yaşıyor.


Depremin ardından üç büyük operatörün GSM hatlarında yoğunluktan dolayı zaman zaman kopmalar yaşanıyor. Vatandaşlar, Whatsapp ve benzeri uygulamaların arama özelliklerini kullanarak haberleşiyor.
Telefon hatlarının ne zaman normale döneceği merak ediliyor.
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