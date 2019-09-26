Son dakika: İstanbul'de deprem sonrası telefon hatları kesildi 26.09.2019 14:33

Son dakika haberine göre İstanbul'da yaşanan deprem sonrası üç büyük GSM operatörünün hatları da yoğunluk nedeniyle kilitlendi. Vatandaşlar yakınlarını ararken zorluk yaşıyor.