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Son dakika! İstanbul'daki deprem anı kamerada! Vatandaşlar ve okuldaki büyük panik anı kamerada! İşte ilk görüntüler

26.09.2019 14:30

İstanbul'u sallayan 5.8 şiddetindeki deprem anı güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi. Sarsıntı anında vatandaşların ve öğrencilerin paniğe kapılarak dışarı dükkanlarından dışarı çıktığı görülüyor.


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