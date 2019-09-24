Son dakika! İstanbul'daki deprem anı kamerada! Vatandaşlar büyük panik yaşadı! İşte ilk görüntüler 24.09.2019 11:41

İstanbul'u sallayan 4,6 şiddetindeki deprem anı güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi. Sarsıntı anında vatandaşların paniğe kapılarak dışarı dükkanlarından dışarı çıktığı görülüyor.

Marmara Denizi Silivri açıklarında 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD, saat 11.00'de meydana gelen depremin merkez üssünün Marmara Denizi'nde Silivri açıkları, büyüklüğünün ise 4.6 olduğunu duyurdu. İstanbul'un birçok ilçesinde hissedilen sarsıntı anı, güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi.

"CAN VE MAL KAYBI SÖZ KONUSU DEĞİL"

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz deprem sonrasın yaptığı ilk açıklamada "Yetkililerle görüştüm. Büyük bir depremi tetiklemesi söz konusu değil dediler. Silivri'de 4 tane deprem gözlem evimiz var. Bütün yetkililerle de görüştüm korkulacak bir şey yok. Deprem gerçeği ile İstanbul'un da Silivri'nin de yüzleşmesi gerekiyor. Şuana kadar aldığımız hasar bilgisi yok. Şuan bize ulaşan can ve mal kaybı söz konusu değil" ifadelerini kullandı.