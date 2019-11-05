Son dakika: İstanbul'da zehirli ıspanak paniği! Sağlık Bakanı Koca'dan açıklama geldi 05.11.2019 12:48

Son dakika haberine göre Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Besin zehirlenmelerinin ıspanak değil, yabani otlardan olduğunu tespit ettik. Halkımız sebzeleri otlardan ayıklasınlar, iyi yıkasınlar" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ıspanak kaynaklı zehirlenmelerle ilgili açıklama yaptı. 196 kişinin zehirlendiğini, 21 hastanın tedavisinin sürdüğünü söyleyen Koca, ''Zehirlenmelerin sebebi ıspanağa yabani otlar karışması, vatandaşlarımız otları dikkatli ayıklasın ve ıspanağı iyi yıkasın" dedi.

Koca özetle şu ifadeleri kullandı:

'''Zehirlenmenin yabani bir takım otlardan kaynaklandığını tespit ettik. Vatandaşlarımız yabani otları ayırsınlar iyi yıkasınlar öyle tüketsinler. Bu dönemde hastanelerimize müracaat eden toplam 196 hastamız oldu. İstanbul Edirne Tekirdağ ve Kocaeli. Ağırlıklı İstanbul'da müracaatlar oldu. İstanbul'da toplam 149 hastamız var. İstanbul dışındaki Edirne Tekirdağ ve Kocaeli'deki hastalarımız tedavi edilip taburcu oldular. İstanbul'un başvuran 149 hastası içinde tedavisi devam eden 21 hastamız var. O hastaların hayati tehlikesi olan yok.''