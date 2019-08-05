Haberler Web TV Son dakika: İstanbul’da uyuşturucu operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

Son dakika: İstanbul’da uyuşturucu operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

05.08.2019 09:43

İstanbul’da 8 ilçede düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi, 20 kişi gözaltına alındı. Adreslerde bulunan uyuşturucu maddelere el konulurken, gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.


İstanbul'da 8 ilçede düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 kilo sentetik uyuşturucu ele geçirilirken, 20 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce sabah saatlerinde Kâğıthane, Şişli, Beyoğlu, Bakırköy, Esenyurt, Eyüpsultan, Üsküdar ve Bahçelievler'de daha önce belirlenen 15 adrese baskın düzenledi.

Özel harekat timlerinin de desteğiyle düzenlenen baskında toplam 5 kilo sentetik uyuşturucu, 5 hassas terazi, 1 adet ruhsatsız silah ele geçirildi, 20 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerde bulunan uyuşturucu maddelere el konulurken, gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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