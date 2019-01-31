Son dakika... İstanbul'da trafik felç

İstanbul'da yağmurun etkili olması trafiği de etkiledi. Yağışın başlamasından sonra trafik de sıkıştı, yoğunluk yaşandı. Trafik yoğunluk haritasına göre, saat 18.40 sıralarında trafik yoğunluğu yüzde 81'i gördü
Son dakika... İstanbul'da trafik felç31 Ocak 2019, Perşembe
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