Son dakika: İstanbul'da servis otobüsü devrildi! Ölü ve yaralılar var 08.08.2019 07:59

Çatalca Yolu, Büyükçekmece Tepecik Mevkii'nde Havaist servis otobüsü devrildi. Kazada bir kişi öldü, 7 kişi yaralandı. Kaza yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada bir kişi olay yerinde hayatını kaybederken, yaralılar ambulanslarla çevre hastanelere sevk edildi.