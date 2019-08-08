Haberler Web TV Son dakika: İstanbul'da servis otobüsü devrildi! Ölü ve yaralılar var

Son dakika: İstanbul'da servis otobüsü devrildi! Ölü ve yaralılar var

08.08.2019 07:59

Çatalca Yolu, Büyükçekmece Tepecik Mevkii'nde Havaist servis otobüsü devrildi. Kazada bir kişi öldü, 7 kişi yaralandı. Kaza yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada bir kişi olay yerinde hayatını kaybederken, yaralılar ambulanslarla çevre hastanelere sevk edildi.


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