Çatalca Yolu, Büyükçekmece Tepecik Mevkii'nde Havaist servis otobüsü devrildi. Kazada bir kişi öldü, 7 kişi yaralandı. Kaza yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada bir kişi olay yerinde hayatını kaybederken, yaralılar ambulanslarla çevre hastanelere sevk edildi.
Son dakika: İstanbul'da servis otobüsü devrildi! Ölü ve yaralılar var08.08.2019 07:59
- Son dakika: İstanbul'da servis otobüsü devrildi! Ölü ve yaralılar var
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