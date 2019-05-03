Son dakika: İstanbul'da sandık kurullarına soruşturma! Başsavcılıktan açıklama geldi 03.05.2019 11:47

İstanbul'daki seçimlerde yapılan usulsüzlüklerle ilgili olarak sandık kurullarına soruşturma başlatıldı. Başsavcılıktan yapılan açıklamada "Delil toplama yetkileri usulünce yapılmaktadır." denildi.