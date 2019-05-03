Haberler Web TV Son dakika: İstanbul'da sandık kurullarına soruşturma! Başsavcılıktan açıklama geldi

Son dakika: İstanbul'da sandık kurullarına soruşturma! Başsavcılıktan açıklama geldi

03.05.2019 11:47

İstanbul'daki seçimlerde yapılan usulsüzlüklerle ilgili olarak sandık kurullarına soruşturma başlatıldı. Başsavcılıktan yapılan açıklamada "Delil toplama yetkileri usulünce yapılmaktadır." denildi.


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