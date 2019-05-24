Son dakika: İstanbul’da sağanak yağış! Şimşekler gökyüzünü aydınlattı

İstanbul’da meteorolojiden yapılan uyarıların ardından beklenen sağanak yağış öncesi etkili şimşekler gökyüzünü aydınlattı. Ardı ardına çakan şimşekler nedeniyle kent genelinde gece adeta gündüz oldu. Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'ndeki uyarıların ardından beklenen yağışla birlikte çakan şimşekler gökyüzünü aydınlattı. Sabah erken saatlerinde itibaren uzun süre boyunca etkili olan şimşekler şehrin birçok noktasında görüldü. Karanlık gökyüzünü adeta gündüze çeviren şimşekler görüntülendi.
Son dakika: İstanbul’da sağanak yağış! Şimşekler gökyüzünü aydınlattı24.05.2019 07:15
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