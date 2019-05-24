Haberler Web TV Son dakika: İstanbul’da sağanak yağış etkili oluyor

Son dakika: İstanbul’da sağanak yağış etkili oluyor

24.05.2019 07:15

İstanbul’da sabah saatlerinde aniden başlayan sağanak yağış etkili oluyor. İstanbul'da sabahın erken saatlerinde aniden başlayan sağanak yağış etkili oluyor. Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamanın ardından, İstanbul'da sabahın erken saatlerinde sağanak yağış başladı. Avrupa yakasında etkili olan yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.


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