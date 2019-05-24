Son dakika: İstanbul’da sağanak yağış etkili oluyor

İstanbul’da sabah saatlerinde aniden başlayan sağanak yağış etkili oluyor. İstanbul'da sabahın erken saatlerinde aniden başlayan sağanak yağış etkili oluyor. Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamanın ardından, İstanbul'da sabahın erken saatlerinde sağanak yağış başladı. Avrupa yakasında etkili olan yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.
Son dakika: İstanbul’da sağanak yağış etkili oluyor24.05.2019 07:15
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