Haberler Web TV Son dakika: İstanbul'da PKK operasyonu

Son dakika: İstanbul'da PKK operasyonu

07.05.2019 10:33

İstanbul'da düzenlenen PKK/KCK operasyonunda 2 kişi gözaltına alınırken, şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalarda dijital materyaller ele geçirildi.


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