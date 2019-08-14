Son dakika: İstanbul'da otel yangını! Turistler kendilerini dışarı attı (Video) 14.08.2019 09:59

Son dakika haberine göre İstanbul Fatih'te bulunan bir otelde yangın çıktı. Yangının ardından otelde bulunan turistler kendilerini dışarı atarken, yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.

Fatih'te bir otelde yangın çıktı. Otelde kalanlar kendi imkanlarıyla hızla oteli terk ederken olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Otelde kalan bazı turistler dumandan etkilenirken, ekiplerin duman çalışması sürüyor.

Fatih Aksaray'da bulunan otelde saat 09.00 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangın nedeniyle otelde bulunanlar büyük panik yaşadı. Otelde kalanlar tahliye edilirken yangın kısa sürede söndürüldü.