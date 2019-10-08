Haberler Web TV Son dakika: İstanbul'da metrobüs kazası! Yaralılar var

Son dakika: İstanbul'da metrobüs kazası! Yaralılar var

08.10.2019 12:43

Son dakika haberine göre Haramidere metrobüs durağında metrobüs kazası meydana geldi. 2 metrobüsün çarpışması sonucu yolculardan bazıları yaralandı. Yaralılara sağlık ekipleri müdahale ediyor


Haramidere metrobüs durağında metrobüs kazası meydana geldi. 2 metrobüsün çarpışması sonucu yolculardan bazıları yaralandı. Yaralılara sağlık ekipleri müdahale ediyor.
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