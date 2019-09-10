Son dakika: İstanbul'da korkunç olay! Eski eşini hastanede bıçakladı, dehşet anları saniye saniye kameraya yansıdı 10.09.2019 19:05

İstanbul Sultangazi'de yaşayan ve şiddet gördüğü için eşinden boşanan Merzuka Altunsöğüt (43), eski eşinin bıçaklı saldırısına uğradı. Daha önce de eski eşini bıçaklayan ve serbest kalan eski kocanın ikinci saldırısı güvenlik kamerasına yansırken yaralı kadın, "Artık yeter. İlla benim ölmem mi gerekiyor?" diye konuştu.