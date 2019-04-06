Haberler Web TV Son dakika: İstanbul'da kapatılan tüm yollar trafiğe açıldı

Son dakika: İstanbul'da kapatılan tüm yollar trafiğe açıldı

06.04.2019 11:11

Atatürk Havalimanı'nın İstanbul Havalimanı'na taşınması nedeniyle İstanbul'da kapatılan tüm yollar trafiğe açıldı.


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