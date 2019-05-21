Haberler Web TV Son dakika... İstanbul'da inşaat çukurunda can pazarı! 10 yaşında çocuk...

Son dakika... İstanbul'da inşaat çukurunda can pazarı! 10 yaşında çocuk...

21.05.2019 23:46

Son dakika... Eyüpsultan İslambey Mahallesi'nde inşaat kazık direklerinin içine 10 yaşlarında bir çocuk düştü. İtfaiye ve AFAD ekiplerinin çocuğu kurtarma çalışmaları sürüyor.


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