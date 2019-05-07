Haberler Web TV Son dakika: İstanbul'da iki katlı işyeri alevlere teslim oldu

Son dakika: İstanbul'da iki katlı işyeri alevlere teslim oldu

07.05.2019 08:19

Ümraniye’de bir iş yerinde çıkan yangın hasara neden oldu. Yangında atölyede maddi hasar meydana gelirken herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmadı.


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