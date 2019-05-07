Son dakika: İstanbul'da iki katlı işyeri alevlere teslim oldu 07.05.2019 08:19

Ümraniye’de bir iş yerinde çıkan yangın hasara neden oldu. Yangında atölyede maddi hasar meydana gelirken herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmadı.