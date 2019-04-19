Son dakika: İstanbul'da FETÖ operasyonu 19.04.2019 10:11

FETÖ'nün hücre evlerine yönelik operasyonda, aralarında sözde "Fatih imamı" olduğu iddia edilen şüphelinin de bulunduğu 6 kişi yakalandı. Adreslerde yapılan aramada, 176 bin 407 dolar, 39 bin 515 lira ve bin 235 avro para ele geçirildi.