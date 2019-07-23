Haberler Web TV Son dakika: İstanbul'da feci kaza! Çok sayıda yaralı var

Son dakika: İstanbul'da feci kaza! Çok sayıda yaralı var

23.07.2019 10:00

Son dakika haberine göre İstanbul'da Kemerburgaz yolu İhsaniye Işıklar mevkisinde bir servis otobüsü kaza yaptı. Olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi.


İstanbul'da Kemerburgaz yolu İhsaniye Işıklar mevkisinde bir servis otobüsü kaza yaptı. Olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi.
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