Son dakika: İstanbul'da feci kaza! Çok sayıda yaralı var 23.07.2019 10:00

Son dakika haberine göre İstanbul'da Kemerburgaz yolu İhsaniye Işıklar mevkisinde bir servis otobüsü kaza yaptı. Olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi.