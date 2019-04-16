Haberler Web TV Son dakika: İstanbul'da dev uyuşturucu operasyonu .

Son dakika: İstanbul'da dev uyuşturucu operasyonu .

16.04.2019 09:49

İstanbul'da düzenlenen dev operasyonda bir miktar uyuşturucu ele geçirildi, uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen 152 şüpheli yakalandı.


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