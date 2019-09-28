Son dakika: İstanbul'da deprem yine salladı! Silivri açıklarında 3,8'lik deprem (Video) 28.09.2019 14:23

Son dakika haberine göre İstanbul'da saat 14.03'te 3.8 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. İstanbul'da hafta içinde 4.9 ve 5.8 büyüklüğünde meydana gelen depremler büyük panik yarattı. Depremlerin ardından en büyüğü 4.2 olan yüzlerce artçı sarsıntı kaydedildi. İşte 28 Eylül'de meydana gelen son depremler...

Marmara Denizi'nde Silivri açıklarında 3,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Bilgilendirme Servisi'nden yapılan açıklamaya göre, saat 14.03'te Marmara Denizi'nde 3,8 büyüklüğünde meydana gelen deprem, bölgede hissedildi.

Denizde meydana gelen deprem, Silivri'ye 21,45 kilometre uzaklıkta ve 12,23 kilometre derinlikte yaşandı.

İSTANBUL'DA SON DEPREM NE ZAMAN OLDU?

Kandilli Rasathanesi verilerine göre, İstanbul'da son deprem 28 Eylül 2019 yani bugün saat 08.57'de Silivri açıklarında 2.4 büyüklüğünde ve saat 12.21'de Eyüp Odayeri'de 1.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.