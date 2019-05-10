Son dakika: İstanbul'da ByLock operasyonu: 29 kişi hakkında gözaltı kararı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ'nün şifreli mesajlaşma programı ByLock kullandıkları iddiasıyla 29 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
Son dakika: İstanbul'da ByLock operasyonu: 29 kişi hakkında gözaltı kararı10.05.2019 11:59
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