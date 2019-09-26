İstanbul Silivri'de bir deprem daha meydana geldi. AFAD'dan yapılan son dakika açıklamasına göre saat 23.20'de 3.9 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Kısa süreli paniğe neden olan deprem çevre illerden de hissedildi. Kandilli Rasathanesi ise 23.20'de meydana gelen depremin şiddeti 4.3 olarak açıkladı. Denizde meydana gelen deprem, Silivri'ye 21,16 kilometre uzaklıkta ve 7,02 kilometre derinlikte yaşandı.Bugün saat 13.59'da merkez üssü Marmara Denizi Silivri açıklarında 5,8 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.
Son dakika: İstanbul'da bir korkutan deprem daha! Silivri açıklarında yeni bir sarsıntı meydana geldi26.09.2019 23:52
- Son dakika: İstanbul'da bir korkutan deprem daha! Silivri açıklarında yeni bir sarsıntı meydana geldi
- Korkutan İstanbul depreminin sesi böyle kaydedildi!
- Deprem uzmanı Şükrü Ersoy açıkladı! İstanbul’da yeni deprem olacak mı?
- Ünlü deprem kahini Frank Hoogerbeets'ten İstanbul depreminin ardından bir uyarı daha geldi!
- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay açıkladı! İstanbul’da yarın okullar tatil edildi mi?
- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan İstanbul depremine ilişkin kriz merkezinde açıklama
- Antalya'da annesi ve kız kardeşiyle tartışıp 4'üncü kattan atladı
- İstanbul'da depremden sonra köprülerde hasar yok! Provokatörlerin yalanı elinde patladı
- İstanbul depremi sonrası Balat'ta binanın yıkılma anı kamerada - Video
- AFAD'dan deprem paylaşımı: Deprem anı ve sonrasında yapılması gerekenleri neler?
- İstanbul depreminde Avcılar'daki cami minaresinin yıkılma anı kamerada
- ABD'nin gizli silahı: HAARP | Depremler gizli silahın ürünü mü?
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.