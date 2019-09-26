Haberler Web TV Son dakika: İstanbul'da bir korkutan deprem daha! Silivri açıklarında yeni bir sarsıntı meydana geldi

Son dakika: İstanbul'da bir korkutan deprem daha! Silivri açıklarında yeni bir sarsıntı meydana geldi

26.09.2019 23:52

İstanbul Silivri'de bir deprem daha meydana geldi. AFAD'dan yapılan son dakika açıklamasına göre saat 23.20'de 3.9 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Kısa süreli paniğe neden olan deprem çevre illerden de hissedildi. Kandilli Rasathanesi ise 23.20'de meydana gelen depremin şiddeti 4.3 olarak açıkladı. Denizde meydana gelen deprem, Silivri'ye 21,16 kilometre uzaklıkta ve 7,02 kilometre derinlikte yaşandı.Bugün saat 13.59'da merkez üssü Marmara Denizi Silivri açıklarında 5,8 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.


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