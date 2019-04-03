Haberler Web TV Son dakika: İstanbul'da 17 ilçede oylar sayılıyor

Son dakika: İstanbul'da 17 ilçede oylar sayılıyor

03.04.2019 16:23

AK Parti'nin itirazları üzerine İstanbul'daki 16 ilçede geçersiz oylar sayılırken, Çatalca'da ise tüm oyların sayımı yapılıyor.


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