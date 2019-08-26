Son dakika haberine göre, Ümraniye’de şizofren olduğu öğrenilen bir kişi silahla annesi, kardeşi ve babasını vurdu. Olayda anne ve şahsın kardeşi hayatını kaybederken, baba ağır yaralandı. Saldırgan şahıs da intihar etti.
Son dakika: İstanbul Ümraniye'de aile katliamı! Annesi, kardeşi ve babasını vurup intihar etti26.08.2019 00:40
- Ümraniye'de aile katliamı! Annesi, kardeşi ve babasını vurup intihar etti! Dehşet anları saniye saniye kameralara yansıdı
- Son dakika: İstanbul Ümraniye'de aile katliamı! Annesi, kardeşi ve babasını vurup intihar etti
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- Ümraniye'de aile katliamı! Annesi, kardeşi ve babasını vurup intihar etti! Dehşet anları saniye saniye kameralara yansıdı
- Son dakika: İstanbul Ümraniye'de aile katliamı! Annesi, kardeşi ve babasını vurup intihar etti
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