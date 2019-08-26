Son dakika: İstanbul Ümraniye'de aile katliamı! Annesi, kardeşi ve babasını vurup intihar etti 26.08.2019 00:40

Son dakika haberine göre, Ümraniye’de şizofren olduğu öğrenilen bir kişi silahla annesi, kardeşi ve babasını vurdu. Olayda anne ve şahsın kardeşi hayatını kaybederken, baba ağır yaralandı. Saldırgan şahıs da intihar etti.