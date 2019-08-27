Son dakika! İstanbul Sultanbeyli'de amca çocukları arasında silahlı kavga: 5 yaralı (Video)

İstanbul Sultanbeyli'de amca çocukları arasında kızlarının evlendirilmesi ile ilgili çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle silahlar patladı. 5 kişi pompalı tüfeklerle yaralandı.
İstanbul Sultanbeyli'de amca çocukları arasında çatışma çıktı. Çatışmada 5 kişi yaralandı.
Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralıları çevredeki hastanelere kaldırdı.
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