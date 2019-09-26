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Son dakika: İstanbul Silivri'de korkutan deprem! Depremin şiddeti kaç?

26.09.2019 10:55

Son dakika haberi... AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre, İstanbul Silivri açıklarında 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 10.32'de yerin 7.78 kilometre altında meydana gelen depem, çevre ilçelerden hissedildi. Kısa süreli paniğe neden olan depremde can ya da mal kaybı yaşanmadığı öğrenildi. İşte 26 Eylül AFAD ve Kandilli son depremler...


İstanbul'da deprem... Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre, Marmara Denizi İstanbul Silivri açıklarında 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Saat 10.32'de yerin 7.78 km altında gerçekleşen deprem kısa süreli paniğe neden oldu.

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