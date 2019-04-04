Bağcılar 1. ve 4. İlçe Seçim Kurulu ile Esenler 2. Seçim Kurulu Başkanlıkları 31 Mart Yerel Seçimleri’ne ilişkin geçersiz oyların yeniden sayılmasına karar verdi.
Son dakika: İstanbul seçimleri için flaş karar! Bağcılar ve Esenler’de geçersiz oylar yeniden sayılacak04.04.2019 13:41
- Son dakika: İstanbul seçimleri için flaş karar! Bağcılar ve Esenler’de geçersiz oylar yeniden sayılacak
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