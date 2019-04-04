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Son dakika: İstanbul seçimleri için flaş karar! Bağcılar ve Esenler’de geçersiz oylar yeniden sayılacak

04.04.2019 13:41

Bağcılar 1. ve 4. İlçe Seçim Kurulu ile Esenler 2. Seçim Kurulu Başkanlıkları 31 Mart Yerel Seçimleri’ne ilişkin geçersiz oyların yeniden sayılmasına karar verdi.


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