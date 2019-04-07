Son dakika: İstanbul seçim sonucunda son durum ne? A Haber canlı yayında oy farkı açıklandı 07.04.2019 12:41

31 Mart yerel seçimleri sonuçlarının açıklanmasının ardından en çok konuşulan il şüphesiz İstanbul oldu. İstanbul'da resmi olmayan sonuçlara göre CHP adayı Ekrem İmamoğlu ile AK Parti adayı Binali Yıldırım arasında 29 bin oy farkı vardı. AK Parti, seçimlerde usulsüzlük yapıldığını belgeledi ve itiraz sürecini başlattı. Çeşitli ilçelerde oyların yeniden sayılmasıyla İstanbul'da aradaki fark kapanmaya başladı. Peki İstanbul seçim sonuçlarında son durum ne? Oy farkı kaç? İşte A Haber canlı yayınından son bilgiler...