31 Mart yerel seçimleri sonuçlarının açıklanmasının ardından en çok konuşulan il şüphesiz İstanbul oldu. İstanbul'da resmi olmayan sonuçlara göre CHP adayı Ekrem İmamoğlu ile AK Parti adayı Binali Yıldırım arasında 29 bin oy farkı vardı. AK Parti, seçimlerde usulsüzlük yapıldığını belgeledi ve itiraz sürecini başlattı. Çeşitli ilçelerde oyların yeniden sayılmasıyla İstanbul'da aradaki fark kapanmaya başladı. Peki İstanbul seçim sonuçlarında son durum ne? Oy farkı kaç? İşte A Haber canlı yayınından son bilgiler...
Son dakika: İstanbul seçim sonucunda son durum ne? A Haber canlı yayında oy farkı açıklandı07.04.2019 12:41
- AK Parti, Ankara'nın tüm ilçelerinde oyların yeniden sayımı için başvurdu
- Son dakika: Bakan Albayrak reform paketini 10 Nisan'da açıklayacak
- Erkenci Kuş dizisinin yıldızı Can Yaman Beyrut'ta herkesin içinde Demet Özdemir'i öptü! İşte o anlar
- Son dakika: İstanbul seçim sonucunda son durum ne? A Haber canlı yayında oy farkı açıklandı
- Brezilya'da feribot köprüye çarptı
- Kamışlı’da teröristlerin zırhlı aracı ve konvoyu görüntülendi
- İstanbul Kartal'da yeniden oy sayım işlemi devam ediyor
- 7 Nisan Pazar hava durumu raporu | İstanbul, Ankara ve İzmir'de yağış var mı?
- CHP'nin çaldığı 4500 oy!
- CHP'li Faik Öztrak'tan YSK'ya skandal tehdit
- İstanbul Şişli'de halk otobüsü kaza yaptı, yaralılar var
- Bursa'da feci olay | Trenin önüne kendini böyle attı
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.