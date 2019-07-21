Son dakika: İstanbul Pendik'te korkutan yangın! Çok sayıda ekip sevk edildi 21.07.2019 19:32

Pendik'te bir kömürlükte yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüyerek kömürlüğün çevresinde bulunan yapılara ve 112 ambulans bekleme noktasına sıçradı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.