Pendik'te bir kömürlükte yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüyerek kömürlüğün çevresinde bulunan yapılara ve 112 ambulans bekleme noktasına sıçradı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Son dakika: İstanbul Pendik'te korkutan yangın! Çok sayıda ekip sevk edildi21.07.2019 19:32
- Düzce'de yaralanan kadını sel sularına kapılmaktan vatandaşlar kurtardı... Kurtarılma anı kamerada
- Son dakika: İstanbul Pendik'te korkutan yangın! Çok sayıda ekip sevk edildi
- Adıyaman’da bebeklerini sevdikten sonra camiye bırakan anne ve baba böyle görüntülendi
- Silivri'de 4 arkadaşın deniz macerası acı bitti
- Son dakika: MHP lideri Devlet Bahçeli'den flaş Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi açıklaması
- Esenyurt'ta şampuan ve çorap çalan şüphelilere market sahibinden dayak
- 23 yıl sonra gelen telefon hayatını kararttı
- Darbeci yarbayın yalanlarını ortaya çıkaran ses kayıtları
- Esenyurt'ta kapkaç anı saniye saniye görüntülendi
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın İlyas Reis'i Ozan Akbaba'nın Pazar eğlencesi!
- Avcılar'da sivrisinek şikayetlerine neden olan dere havadan görüntülendi
- İstanbul'da makas terörü! Sonu kötü bitti
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.