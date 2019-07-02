Haberler Web TV Son dakika: İstanbul merkezli FETÖ soruşturması

Son dakika: İstanbul merkezli FETÖ soruşturması

02.07.2019 10:49

Son dakika haberi... İstanbul merkezli FETÖ soruşturmasında aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 40 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin yakalanması için operasyon başlatıldı.


İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün sözde TSK yapılanmasına ilişkin soruşturmada, aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 40 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin yakalanması için 15 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı.
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