Son dakika... İstanbul Kartal'da panik! Çöpten etrafa öyle bir koku yayıldı ki... 28.04.2019 17:51

Kartal'da çöp konteynerinde çıkan yangın ve ardından yayılan koku paniğe yol açtı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, konteynerde yapılan incelemede henüz niteliği bilinmeyen kimyasal bir maddeye rastlandı.

