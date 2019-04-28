Haberler Web TV Son dakika... İstanbul Kartal'da panik! Çöpten etrafa öyle bir koku yayıldı ki...

Son dakika... İstanbul Kartal'da panik! Çöpten etrafa öyle bir koku yayıldı ki...

28.04.2019 17:51

Kartal'da çöp konteynerinde çıkan yangın ve ardından yayılan koku paniğe yol açtı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, konteynerde  yapılan incelemede henüz niteliği bilinmeyen kimyasal bir maddeye rastlandı.


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