Kartal'da çöp konteynerinde çıkan yangın ve ardından yayılan koku paniğe yol açtı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, konteynerde yapılan incelemede henüz niteliği bilinmeyen kimyasal bir maddeye rastlandı.
Son dakika... İstanbul Kartal'da panik! Çöpten etrafa öyle bir koku yayıldı ki...28.04.2019 17:51
- Son dakika... İstanbul Kartal'da panik! Çöpten etrafa öyle bir koku yayıldı ki...
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