Haberler Web TV Son dakika: İstanbul İkitelli'de fabrika yangını! Ekipler müdahale ediyor -Video

Son dakika: İstanbul İkitelli'de fabrika yangını! Ekipler müdahale ediyor -Video

23.09.2019 13:22

Son dakika haberine göre İkitelli'deki Organize Sanayi Bölgesi'nde plastik malzeme üretimi yapan bir fabrikada yangın çıktı. Yangına çevre ilçelerden olay yerine gelen çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor.


Başakşehir'de plastik maddeler üreten bir fabrikada çıkan yangın nedeniyle olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Alınan bilgiye göre Çevre Sanayi Sitesinde plastik maddeler üretimi yapan bir fabrikada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangın nedeniyle olay yerine sağlık ekibi ile çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

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