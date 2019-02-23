Son dakika: İstanbul Haramidere'de metrobüs kazası! Yaralılar var

Haramidere metrobüs durağındaki kaza saat 13.00 sıralarında meydana geldi. Durakta duran metrobüse arkadan gelen metrobüs çarptı. Kazada bazı yolcular hafif yaralandı. Yaralı yolculara gelen ambulansta ayakta müdahale edildi. Kaza nedeniyle metrobüs seferlerinde aksama yaşandı. Hasarlı araçların çekilmesinin ardından seferler normale döndü.
Son dakika: İstanbul Haramidere'de metrobüs kazası! Yaralılar var23.02.2019 15:30
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