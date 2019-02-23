Haberler Web TV Son dakika: İstanbul Haramidere'de metrobüs kazası! Yaralılar var

Son dakika: İstanbul Haramidere'de metrobüs kazası! Yaralılar var

23.02.2019 15:30

Haramidere metrobüs durağındaki kaza saat 13.00 sıralarında meydana geldi. Durakta duran metrobüse arkadan gelen metrobüs çarptı. Kazada bazı yolcular hafif yaralandı. Yaralı yolculara gelen ambulansta ayakta müdahale edildi. Kaza nedeniyle metrobüs seferlerinde aksama yaşandı. Hasarlı araçların çekilmesinin ardından seferler normale döndü.


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