Eminönü’nde arabalı vapura gitmek üzere olan bir otomobil denize uçtu. Otomobildeki 1’i çocuk 2 kişi kurtarıldı.
Son dakika! İstanbul Eminönü'nde bir otomobil feribota giderken denize düştü!07.03.2019 22:37
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