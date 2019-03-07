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Son dakika! İstanbul Eminönü'nde bir otomobil feribota giderken denize düştü!

07.03.2019 20:16

İstanbul Eminönü'nde bir otomobil feribota giderken denize düştü. İşte ilk fotoğraflar...


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