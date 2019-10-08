Son dakika haberine göre İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü, deprem sonrası 6 ilçede bulunan 9 okul binasının detaylı inceleme ve tetkikler yapılması için boşaltılacağını açıkladı. Okullarda eğitim öğretim gören öğrencilerin, geçici olarak çevre okullara yönlendirildiği bildirildi. İşte o okulların isimleri...
İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü, deprem sonrası 6 ilçede bulunan 10 okul binasının detaylı inceleme ve tetkikler yapılması için boşaltılacağını açıkladı. Okullarda eğitim öğretim gören öğrencilerin, geçici olarak çevre okullara yönlendirildiği bildirildi.
TAŞINMA KARARI VERİLDİ
İstanbul'da deprem sonrası yapılan incelemede 5 ilçedeki 6 okulun daha taşınmasına karar verildi.
İŞTE İSTANBUL'DA BOŞALTILACAK OKULLAR
BAĞCILAR: Gaziosmanpaşa İlkokulu
BAYRAMPAŞA: Saraybosna Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
GÜNGÖREN: Haznedar Abdi İpekçi İlkokulu
KÜÇÜKÇEKMECE: Gültepe İlkokulu ve Göktürk İlkokulu
SİLİVRİ: Ortaköy Sezin Öztaş İlkokulu
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