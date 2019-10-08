Son dakika: İstanbul depremi nedeniyle 6 ilçede 9 okul daha boşaltılıyor! Hangi okullar boşaltıldı işte isimleri 08.10.2019 17:08

Son dakika haberine göre İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü, deprem sonrası 6 ilçede bulunan 9 okul binasının detaylı inceleme ve tetkikler yapılması için boşaltılacağını açıkladı. Okullarda eğitim öğretim gören öğrencilerin, geçici olarak çevre okullara yönlendirildiği bildirildi. İşte o okulların isimleri...

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü, deprem sonrası 6 ilçede bulunan 10 okul binasının detaylı inceleme ve tetkikler yapılması için boşaltılacağını açıkladı. Okullarda eğitim öğretim gören öğrencilerin, geçici olarak çevre okullara yönlendirildiği bildirildi.

TAŞINMA KARARI VERİLDİ

İstanbul'da deprem sonrası yapılan incelemede 5 ilçedeki 6 okulun daha taşınmasına karar verildi.

İŞTE İSTANBUL'DA BOŞALTILACAK OKULLAR

BAĞCILAR: Gaziosmanpaşa İlkokulu

BAYRAMPAŞA: Saraybosna Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

GÜNGÖREN: Haznedar Abdi İpekçi İlkokulu

KÜÇÜKÇEKMECE: Gültepe İlkokulu ve Göktürk İlkokulu

SİLİVRİ: Ortaköy Sezin Öztaş İlkokulu