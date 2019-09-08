Son dakika: İstanbul Beylikdüzü'nde korkutan yangın! Olay yerine ekipler sevk edildi 08.09.2019 19:43

Son dakika haberine göre, Beylikdüzü Gürpınar'da bulunan otluk alanda yangın çıktı. Alevlerin yayılmasıyla yangın bir ahıra sirayet etti. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi sürerken ahırdaki hayvanların zarar görüp görmediği henüz belirlenemedi.