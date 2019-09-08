Son dakika: İstanbul Beylikdüzü'nde korkutan yangın! Olay yerine ekipler sevk edildi

Son dakika haberine göre, Beylikdüzü Gürpınar'da bulunan otluk alanda yangın çıktı. Alevlerin yayılmasıyla yangın bir ahıra sirayet etti. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi sürerken ahırdaki hayvanların zarar görüp görmediği henüz belirlenemedi.
Son dakika: İstanbul Beylikdüzü'nde korkutan yangın! Olay yerine ekipler sevk edildi08.09.2019 19:43
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