Son dakika: İstanbul Bakırköy'de AVM'de intihar girişimi

Bakırköy'de bir alışveriş merkezinde güvenlik görevlisi olduğu iddia edilen bir kişi son katta çıkarak intihara kalkıştı. AVM'de bulunan kişiler korku dolu anlar yaşarken, intihara teşebbüs eden şahıs ise polisler tarafından ikna edildi.
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