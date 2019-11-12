Haberler Web TV Son dakika: İstanbul Bağcılar’da minibüs devrildi! Çok sayıda yaralı var

Son dakika: İstanbul Bağcılar’da minibüs devrildi! Çok sayıda yaralı var

12.11.2019 12:17

Son dakika... İstanbul Bağcılar’da seyir halinde giden bir yolcu minibüsü ile otomobil çarpıştı. Kaza ardından minibüs devrilirken araçta çok sayıda yaralının olduğu belirlendi. Ayrıca otomobil de ağır hasar aldı.


İstanbul Bağcılar Taşocağı Yolu üzerinde bir minibüs ile otomobil çarpıştı. Çarpışma ardından 34 M 1266 plakalı yolcu minibüsü devrildi. Yan yatan minibüsün içerisinde çok sayıda yaralanın olduğu ifade ediliyor. Ayrıca otomobil de ağır hasar aldı.
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