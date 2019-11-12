Son dakika: İstanbul Bağcılar’da minibüs devrildi! Çok sayıda yaralı var 12.11.2019 12:17

Son dakika... İstanbul Bağcılar’da seyir halinde giden bir yolcu minibüsü ile otomobil çarpıştı. Kaza ardından minibüs devrilirken araçta çok sayıda yaralının olduğu belirlendi. Ayrıca otomobil de ağır hasar aldı.