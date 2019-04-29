Avcılar'da çökme riski bulunan 5 katlı bina tedbir amaçlı boşaltıldı. Öte yandan Avcılar Belediyesince bazı bina sakinleri otellere yerleştirildi.
Son dakika... İstanbul Avcılar'da çökme riski bulunan bina boşaltıldı29.04.2019 23:16
- Son dakika... İstanbul Avcılar'da çökme riski bulunan bina boşaltıldı
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