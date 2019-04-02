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Son dakika: İstanbul Arnavutköy'de 1700 oy Cumhur İttifakı'na geçti

02.04.2019 15:14

İstanbul Arnavutköy'de yapılan seçim itirazları sonuç verdi. İlçede yapılan itirazlar sonucu CHP'de usulsüzlüğü kabul etti. Sonuç olarak 1700 oy Binali Yıldırım'a eklendi.


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