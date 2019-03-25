Son dakika: İsrail Gazze'yi vuruyor! Gazze'de patlama sesleri duyuluyor

İsrail ordusu abluka altındaki Gazze Şeridi'nde Hamas hedeflerini vurmaya başladığını duyurdu. Gazze'de patlama sesleri duyuluyor.
Son dakika: İsrail Gazze'yi vuruyor! Gazze'de patlama sesleri duyuluyor25.03.2019 19:25
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