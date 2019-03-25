Haberler Web TV Son dakika: İsrail Gazze'yi vuruyor! Gazze'de patlama sesleri duyuluyor

Son dakika: İsrail Gazze'yi vuruyor! Gazze'de patlama sesleri duyuluyor

25.03.2019 19:25

İsrail ordusu abluka altındaki Gazze Şeridi'nde Hamas hedeflerini vurmaya başladığını duyurdu. Gazze'de patlama sesleri duyuluyor.


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