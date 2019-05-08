Haberler Web TV Son dakika: İran, nükleer faaliyetlere başlayacağını duyurdu!

Son dakika: İran, nükleer faaliyetlere başlayacağını duyurdu!

08.05.2019 09:53

Son dakika... İran, Birleşik Krallık, Fransa, Almanya, Çin ve Rusya Büyükelçilikleri'nin 2015 nükleer anlaşma gereği durdurduğu nükleer faaliyetlerine tekrar başlayacağını duyurdu. İran Cumhurbaşkanı Ruhani, İran'ın nükleer anlaşmadaki çıkarları korunmazsa 60 gün içinde zenginleştirilmiş uranyum seviyesini artıracaklarını duyurdu.


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