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Son dakika... İran duyurdu: Hürmüz Boğazı'nda İngiltere'ye ait petrol tankerleri alıkonuldu

20.07.2019 00:35

Son dakika haberine göre İran Devrim Muhafızları Ordusu, Hürmüz Boğazı'nda İngiltere'ye ait petrol tankerini alıkoydu. İran'ın Hürmüz Boğazı'nda İngiltere'ye ait ikinci bir petrol tankerine daha müdahale ettiği tahmin ediliyor. İngiliz basınında yer alan haberlere göre gelişmelerin ardından İngiliz hükümeti, olaya ilişkin, güvenlik bürokrasisinden yetkililerin de yer aldığı acil durum kurulu COBRA'yı topladı. Öte yandan İngiltere'nin Kolonisi olan Cebelitarık Özerk Yönetimi Suriye'ye yönelik ambargoyu ihlal ederek petrol taşıdığı gerekçesiyle 4 Temmuz'da durdurulan İran tankerini alıkoyma süresini bugün, 15 Ağustos'a kadar uzatmıştı.


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