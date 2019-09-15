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Son dakika... İran Cumhurbaşkanı Ruhani Ankara'ya geldi

15.09.2019 21:11

İran Cumhurbaşkanı Ruhani yarınki 3'lü Suriye zirvesi için Ankara'ya geldi. Astana formatında 5’inci Üçlü Zirve Toplantısı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın ev sahipliğinde İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin’in katılımları ile 16 Eylül'de Ankara’da gerçekleştirilecek...


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