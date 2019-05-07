Haberler Web TV Son dakika: Irak'ın kuzeyine hava harekatı! Hepsi imha edildi...

Son dakika: Irak'ın kuzeyine hava harekatı! Hepsi imha edildi...

07.05.2019 11:42

MSB: "Irak'ın kuzeyi Zap bölgesine düzenlenen hava harekâtı neticesinde, PKK bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi."


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